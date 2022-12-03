Массовые удары оккупантов из рф продолжаются, страна-террорист пытается всеми способами оставить Украину во тьме, а граждан без тепла и удобств. В результате массовых повреждений, электроэнергия во многие области поступает ограничено, также есть частые аварийные отключения.
Это повлекло за собой немало проблем и неудобств, в том числе образовало проблемы для граждан, запасающихся продуктами. Из-за долгих отключений электричества, когда квартиры и дома остаются без тепла, также и холодильник не успевает выработать достаточно энергии, чтобы держать продукты свежими.
Представляем общие нюансы работы холодильника и морозильной камеры, на которые стоит обратить внимание.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний США уже рассказали, как долго такая техника способна поддерживать нужную для сохранения годности продуктов температуру. По данным специалистов, средние характеристики подобной техники выглядят одинаково.
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Поэтому принято считать, что оптимальная температура, поддерживаемая внутри холодильника — это +4,5°С или ниже. В морозилке (если это обычный холодильник, а не специальная камера) в среднем можно удержать холод на уровне -17°С.
При обычном использовании техники температура может продержаться около четырех часов. Состояние морозилки зависит от ее наполненности: если в ней остается половина пустого места — она удержит холод до 24 часов; при забитой — до 48 часов.
Как сохранить продукты? Если вы живете в квартире, имеет смысл отправить часть продуктов и уже готовых блюд на балкон. В частном доме можно отправить еду на улицу, при условии, что сейчас температура ближе к морозной.
В холодильнике можно оставить бутылки с заранее замерзшей водой в бутылках, чтобы готовые блюда находились в нужной им температура.
Лишний раз открывать морозилку не стоит, без света этого делать не следует.
В случае длительного отсутствия электроснабжения следует проверить состояние ранее замороженных продуктов. Если мясо и рыба были полностью разморожены, повторно подвергать их заморозке нельзя, поскольку пища попросту утратит свой вкус.
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