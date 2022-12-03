Есть общие нюансы работы холодильника и морозильной камеры, на которые стоит обратить внимание.

Массовые удары оккупантов из рф продолжаются, страна-террорист пытается всеми способами оставить Украину во тьме, а граждан без тепла и удобств. В результате массовых повреждений, электроэнергия во многие области поступает ограничено, также есть частые аварийные отключения.

Это повлекло за собой немало проблем и неудобств, в том числе образовало проблемы для граждан, запасающихся продуктами. Из-за долгих отключений электричества, когда квартиры и дома остаются без тепла, также и холодильник не успевает выработать достаточно энергии, чтобы держать продукты свежими.

Представляем общие нюансы работы холодильника и морозильной камеры, на которые стоит обратить внимание.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США уже рассказали, как долго такая техника способна поддерживать нужную для сохранения годности продуктов температуру. По данным специалистов, средние характеристики подобной техники выглядят одинаково.

Поэтому принято считать, что оптимальная температура, поддерживаемая внутри холодильника — это +4,5°С или ниже. В морозилке (если это обычный холодильник, а не специальная камера) в среднем можно удержать холод на уровне -17°С.

При обычном использовании техники температура может продержаться около четырех часов. Состояние морозилки зависит от ее наполненности: если в ней остается половина пустого места — она удержит холод до 24 часов; при забитой — до 48 часов.

Как сохранить продукты? Если вы живете в квартире, имеет смысл отправить часть продуктов и уже готовых блюд на балкон. В частном доме можно отправить еду на улицу, при условии, что сейчас температура ближе к морозной.

В холодильнике можно оставить бутылки с заранее замерзшей водой в бутылках, чтобы готовые блюда находились в нужной им температура.

Лишний раз открывать морозилку не стоит, без света этого делать не следует.

В случае длительного отсутствия электроснабжения следует проверить состояние ранее замороженных продуктов. Если мясо и рыба были полностью разморожены, повторно подвергать их заморозке нельзя, поскольку пища попросту утратит свой вкус.

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