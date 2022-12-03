Скандально известная певица Бритни Спирс каждый день публикует в сети самые разные кадры и свои замечания, смущая поклонников и коллег. После освобождения от отцовской опеки певица стала показывать в Инстаграм различные видео.

На ранее записанные и уже когда-то публикованные ролики продолжают беспокоить фанатов, ведь звезда ни с кем не общается, несколько месяцев не представляет ни одного нового кадра и не рассказывает, что происходит в ее жизни.

«Мужчина, за которого я вышла замуж 😍 !!! Я так счастлива» - сказано под новым кадром у Бритни.

В сети прокомментировали пост:

«Сэм, положи трубку Бритни. 😂; Разве сегодня не ее день рождения? Нет упоминания об этом; Ничего, кроме старых фото, как всегда!; Королева так рада за тебя❤️; Что ты делаешь на свой день рождения?? 👀🥳; Это так тревожно, это ее день рождения, мы бы хотели увидеть новые фотографии и празднование, а не старые фотографии; Что-то просто не так; Наконец-то что-то нормальное».

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Все чаще поклонники подмечают: за Бритни действительно может кто-то вести страницу, ранее она себя так не вела и подобных вещей не писала. К примеру, совсем недавно артистка нарядилась в ночное платье и достала бабушкину фату.

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