Знаменитая модель, звезда реалити-шоу о своей семье и владелица бренда одежды Ким Кардашьян делает все ради популярности и привлечения внимания. Также 42-летняя знаменитость показывает в Инстаграм каждый день свои новые наряды.

Для выхода в свет в этот раз Ким не только подобрала одежду с акцентом на своих формах, но и похвасталась выбеленными волосами с отросшими корнями. Стоит отметить, что каждое такое фото получает смешанную реакцию, ведь недавно артистка попала в скандал.

Она отказалась комментировать провальную рекламу бренда Баленсиага, за что фанаты устроили ей бойкот.

«Обожаю медовые волосы 🙌; Этот взгляд был так хорош сегодня !!🔥🔥; Самый лучший вид; Это дарит; Кто-нибудь еще думает, что это подарок Кристине Агилере?; Люди не забывают; Держите людей отвлеченными; Худшие туфли/сапоги или что там еще; Почему постоянное рабство в одежде. Надоело; Вся их жизнь инсценирована; Она похожа на персонажа из мортал комбат 😂😇🤷🏻‍♂».

Не так давно Ким решила показать подборку кадров со старшей дочерью, а заодно и засветила лицо якобы без макияжа, но с явными фильтрами. В сети сразу подметили, что такие кадры сделаны специально для того, чтобы видеть, как Кардашьян умеет омолаживаться.

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