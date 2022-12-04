Артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, на своей странице в Instagram поделилась впечатлениями от поездки.

"Завершился наш тур, и лучшим его завершением были слова парня, который приобрел у нас флаг за 3.600$, чтобы отправить средства на благотворительность: «Девушки, диаспоры больше нет. Есть украинцы, разбросанные по всему миру, но единые. Есть те, кто здесь до сих пор не проснулся, но, услышав ваши песни, мы осознаем: "Так вот кто я! Так вот, какой мой язык! Вот кто наши предки!". Люди, которые не говорили по-украински, потому что забыли, начали снова щебетать! Спасибо вам, девушки! Вы не понимаете, что вы сейчас сделали!». Я эти слова запомню на всю жизнь. Алена и Настя так же, уверена", — пишет Jerry Heil.

На аукционах в течение тура по Северной Америке артисткам удалось собрать 18 тысяч долларов.

"Благодарю всех, кто выложил из своего кармана немалые суммы. Такая плата за будущее наших детей и детей наших детей! Поэтому продолжаем работать! Впереди нацотбор на Евровидение. Каждый из нас сейчас заинтересован, чтобы украинская песня транслировала НАС. Честно, очень впечатлена отзывами и комментариями в ютюб на канале Суспільного! Спасибо вам, что чувствуете эту песню так, как и я, когда писала ее. Мы все в этом мире для того, чтобы служить. Но украинцы своей службой сейчас меняют мир. И себя💙💛", — добавила Яна.

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