Популярні українські виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona, які під час війни об'єдналися та почали активно гастролювати світом на підтримку України, поділилися з фанатами радісною новиною. Як виявилося, артистки готують спільну пісню із відомою німецькою співачкою Elas.
Jerry Heil опублікувала у своєму Instagram кадри з Alyona Alyona та Elas і розкрила подробиці майбутньої музичної прем'єри. За словами співачки, це буде не просто пісня "для галочки", а трек, який має стати довговічним музичним трендом у світі.
"Це не просто міжнародний трек. У його основі – українська купальська пісня! Тому що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек у Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – поряд із іспанським, шведським, французьким та іншими відомими характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час!", - написала Jerry Heil.
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