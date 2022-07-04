Популярні українські виконавиці Jerry Heil та Alyona Alyona, які під час війни об'єдналися та почали активно гастролювати світом на підтримку України, поділилися з фанатами радісною новиною. Як виявилося, артистки готують спільну пісню із відомою німецькою співачкою Elas.

Jerry Heil опублікувала у своєму Instagram кадри з Alyona Alyona та Elas і розкрила подробиці майбутньої музичної прем'єри. За словами співачки, це буде не просто пісня "для галочки", а трек, який має стати довговічним музичним трендом у світі.

"Це не просто міжнародний трек. У його основі – українська купальська пісня! Тому що нам не цікаво просто поставити галочку, що ми зробили трек у Європі – нам важливо зробити так, щоб наші етнічні музичні особливості стали довговічним музичним трендом у світі – поряд із іспанським, шведським, французьким та іншими відомими характерними звучаннями музики народів світу. Це мало статися давно. Але схоже, що настав вирішальний час!", - написала Jerry Heil.

Нагадаємо, "Це так гидко": Раміну Есхакзай не пустили до України, розкрито подробиці скандалу на кордоні.

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, хто їй допомагає ростити дитину окрім чоловіка: "Ми завжди втрьох".

Також Politeka писала, що Дружина продюсера "Квартал 95" здивувала виглядом у вишиванці з відкритим животом і заявою: "Настав час...".