Молодая жена Виктора Павлика прославилась благодаря отношениям с певцом, разборками с его бывшей женой и желанием запомниться в сети. Инстаграм приносит девушке большинство дохода на рекламе, однако при любой критике Репяхова возмущается и оправдывает свое поведение.

При этом нравится Катерине привлекать внимание – рассказывать о семье, делиться ссорами или личными темами. Также любит она хвастаться преображениями и модными новинками.

«Более двух лет я уверена, что в моем салоне - лучшие❤️ Доверяйте свою красоту профессионалам! А также от меня будет действовать эксклюзивное предложение» - похваставшись обновленным цветом локонов, написала Репяхова.

«Красавица 🤩; Хорошая ❤️Очень очень красиво, да естественно 😍; Вам подходит 🙌; Такая скромненькая, стройняшка❤️; Так хорошо😍❤️; Покраска реально шикарная! Словно родной цвет волос – настолько натурально!; Очень хорошая покраска🔥».

Ранее Репяхова показала на своей странице в Инстаграм, какой "привет" российским оккупантам передал ее муж. В частности, артист оставил автограф и знаменитую фразу из своей песни на снаряде калибра 152-мм.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.