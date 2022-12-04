Победительница одного из сезонов «Холостяка» Анна Богдан жила около года с главным героем проекта, показывала смелые образы и хвасталась роскошной жизнью. При этом часто в сети в адрес Анны писали много негатива, вспоминая ее первый брак и завышенные требования.

Комментаторы не раз намекали, что Богдан привыкла жить в достатке и поэтому желает всегда большего. Комментировать расставание с Михаилом Заливако экс-модель также не стала.

А недавно похвасталась, как с подругами отправилась в Доминикану. В сети, впрочем, Анну ждали негативные комментарии.

Пока люди сидят без света, газа и тепла – смотреть на одни лишь фото из отпуска, по словам фолловеров Богдан, крайне неприятно. Впрочем, на ответы поклонников и недоброжелателей Богдан совсем не реагирует и продолжает показывать, как веселится в Доминикане.

«Когда стоишь на вершине Редонды, создается оптический обман, с одной стороны перед вами открывается вид на горы, с другой – низина и Атлантический пейзаж».

Также экс-модель выложила снимок со своего путешествия в Доминикану и нарвалась на критику поклонников.

"Надо отписываться! Тошнит уже от ее сторис и постов!", "Все "патриотки" за границей", "Это все, что ее беспокоит сейчас", "Очень красивая", "У нас война, зачем нам эти томные фото? Будет время для куража, а сейчас лучше подумайте о цене, которую мальчишки платят, помогайте чем можете, может потом не так стыдно будет лежать на белоснежных пляжах", "Красоткой она была. Сейчас эти короткие волосы, тусклый взгляд. Не привлекательна совсем".

Напомним, "Даже когда мало времени": Клопотенко из "Мастер Шеф" заинтриговал рецептом необычных шампиньонов.

Как сообщала Politeka, "Мы всегда вместе": Онуфрийчук из "Танців з зірками" растрогала кадрами со своим Персиком.

Также Politeka писала, что "Пора срывать с себя маски": Каминская из "НеАнгелов" ошарашила новым появлением, видео.