В шестом выпуске на церемонии роз Алекс услышал, что девушки думают друг о друге и был неприятно удивлен. На своей странице в Instagram Саша Мудра описала эту ситуацию как «В чужом глазу соринку видеть, а в своем бревно не замечать».

"Как можно облить друг друга грязью, а сделать крайним только одного человека? При чем единственного человека, который констатировал факты, а не свое субъективное мнение. Людям не нравится слышать о себе правду, это уже понятно. Им удобнее жить в иллюзии, в которой все хорошие и отнюдь не настроены друг против друга, вот только так не бывает. Инфантильная личность позволяет лгать самой себе, зрелая же, предпочитает истину. Больше всего меня удивляют люди, которые едят все, что им дают, вместо того чтобы избирательно верить тому или иному", - пишет Александра.

Фаворика "Холостяка" также рассказала, что девушки пытаются настроить Марину Голд против нее.

"Самое смешное здесь то, что если бы я хотела дружить с кем-то из них, они были бы рады и счастливы, вот только я не хотела. Я выбрала для себя одного человека, с которым мне было приятно находиться, и я не ошиблась, только ей хватило смелости признаться в своих комментариях, а не прятаться, как трусливая крыса. Меня выворачивало от отвращения к этому театру лицемерия. Алекс, конечно, остался в шоке. Ну ничего, еда для мозга полезна. Следующая неделя обещает быть насыщенной на события. Возможно, для кого-то я откроюсь с новой стороны. В предвкушении…❤️", — добавила Саша Мудрая.

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