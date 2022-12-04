Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик обратилась к украинцам, в том числе и к знаменитостям, с важным заявлением.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда призвала поклонников сделать доброе дело.

"Первый зимний месяц самой тяжелой на нашей памяти зимы! Да, это тревожно, но уже не страшно. Готовимся, сплачиваемся, объединяемся! И как бы там ни было — мы должны выстоять и должны подарить нашим детям праздник: им и так в этом году очень нелегко", - пишет Лилия Ребрик.

Ведущая со своей благотворительной организацией объявила тайный бумеранг добра от Николая для самых маленьких подопечных фонда.

Лилия Ребрик призвала приобщиться к флешмобу и других знаменитостей, среди которых Даша Астафьева, Ольга Сумская, Анна Кошмал, Виктория Булитко, Анатолий Анатолич, Ольга Цибульская, Егор Крутоголов, Евгения Власова.

"Давайте снова сплотимся и подарим деткам, которых война лишила дома, привычной жизни, друзей и любимых игрушек немного радости. Вы сможете для кого-то стать Николаем этой зимой ❄️ КАК? Вы пишете мне сообщение, что хотите стать участником. Я даю вам адрес ЧП и возраст/пол ребенка (или нескольких, как пожелаете — все зависит от ваших возможностей) и отправляете от себя подарок", - объясняет артистка.

Это должен быть сюрприз по вашему усмотрению: игрушка, книжка на украинском, набор сладостей, конструктор, кукла — что угодно, что подарит деткам радость.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.