На своей странице в Instagram интервьюер показал кадры со своей поездки на Донбасс.

"Как бы это ни парадоксально прозвучало, но я сейчас не со своими детьми именно потому, что я все стараюсь делать все возможное, чтобы быть с ними. Только так. Мы все в одной лодке. За секунду до фото с прекрасной бабушкой, которая меня узнала, но конечно не вспомнила как мое имя, ну какое-то двойное)) так вот за секунду до фото солнце осветило нас. Но ведь вы помните, что сияние, оно изнутри. Вы, думаю, заметили это на фото", — пишет Анатолий Анатолич.

В селах, куда он вместе с волонтерами планировал заехать дальше, начались обстрелы.

"То, что свет всегда побеждает тьму мы уже точно знаем. И сомнения у нас по этому поводу нет. Мы точно победим. В этом уверен я, вы, украинские воины, волонтеры и бабушка тем более. Привет из-под Донецка. Скоро и здесь будет спокойно и уютно. Скоро и здесь перестанут поливать украинцев ракетами. Скоро! Фото не передает звука. На фоне взрывы. Как сказали местные. Это далеко. Километрах в трех от нас", — добавил ведущий.

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Пока Анатолий Анатолич снимал видео, микрофон смартфона пытался заглушить звуки взрывов, воспринимая их за шум ветра, но это не ветер...

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.