В этот раз на своей странице в Instagram звездная блондинка продемонстрировала результат похода в студию красоты. Ирина опубликовала селфи, на котором вблизи показала свежую прическу, макияж и яркий маникюр.

"В последнее время мне хочется максимально натурального вида. Не знаю, из-за войны так, или это естественное желание? Совсем не хочется ничего делать для себя, не стоит. У вас тоже так? Очень радует, что по крайней мере волосы привела в порядок", — пишет Сопонару.

Звезда "Женского квартала" признается, что у нее очень сложные волосы, поэтому она пытается лишний раз их не трогать.

"Мастера, которые давно меня знают, говорят, что я одна такая у них 🙈 И сейчас, через несколько недель после покраски, могу сказать, что полет нормальный, волосы все еще на голове, и цвет хороший 🥰🥰Я довольна!", – подчеркнула актриса.

Ранее Ирина Сопонару рассказала, что она долго не была готова к замужеству, но сейчас наконец-то чувствует, что готова стать женой и провести всю жизнь с одним мужчиной. Избранник звезды – британец. Его актриса встретила в Киеве еще полтора года назад. Период букетов и свиданий пары быстро трансформировался в проживание на общей территории.

Напомним, звезда "Женского Квартала" высказалась о выезде Олега Винника за границу.

Как сообщала Politeka, Ирина Сопонару прокомментировала скандал с Максом Барским.

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару впервые рассказала о мужчине, за которого хочет замуж.