Недавно артистка поделилась с украинцами очень важной для нее песней «Никогда не сдадимся» о наших военных реалиях. В этот раз на своей странице в Instagram Аида разместила видео, где эмоционально исполнила новую песню.

"У меня забрали то, чему посвятила жизнь. Вместо этого сирены и снова бегу в укрытие…", — поет Николайчук.

Поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях оценили новую песню звезды "Х-Фактора" и засыпали ее комплиментами:

"Очень сильно 😢🔥";

"Песня заслуживает постоянного пребывания на радио 🔥";

"Малая, все будет хорошо, слава Украине!";

"Вау, как красиво, прекрасно 😍";

"Как всегда невероятно красиво";

"Привет, солнышко Аида! Мне жаль, что вы вынуждены убегать от этого кошмара в Украине, и я поддерживаю вас всем сердцем. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я бы хотел, чтобы кто-то мог видеть тебя так, как я вижу тебя, видеть красоту в тебе и дарить тебе счастливые дни";

"очень много людей любит Аиду такой, какая она есть. И всем сердцем искренне любим. 😉";

"Все будет Украина, моя дорогая землячка, еще немного";

"Мне нравится твой голос";

"Аида:-((( лучшие дни придут, надежда умирает последней, а надежда еще есть;-)").

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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