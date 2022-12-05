Недавно артистка поделилась с украинцами очень важной для нее песней «Никогда не сдадимся» о наших военных реалиях. В этот раз на своей странице в Instagram Аида разместила видео, где эмоционально исполнила новую песню.
Поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях оценили новую песню звезды "Х-Фактора" и засыпали ее комплиментами:
"Очень сильно 😢🔥";
"Песня заслуживает постоянного пребывания на радио 🔥";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Гуманитарную помощь для ВСУ нагло разворовали: подробности расследования
Внучка Софии Ротару показала своего жениха-миллионера из списка Форбс: фото
Жена Ткача из "Квартал 95" попала в конфуз, появились кадры: "Ну что, любимая страна..."
"Подлец и мерзавец": будут судить бывшего украинского телеведущего, которого многие знают
"Малая, все будет хорошо, слава Украине!";
"Вау, как красиво, прекрасно 😍";
"Как всегда невероятно красиво";
"Привет, солнышко Аида! Мне жаль, что вы вынуждены убегать от этого кошмара в Украине, и я поддерживаю вас всем сердцем. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я бы хотел, чтобы кто-то мог видеть тебя так, как я вижу тебя, видеть красоту в тебе и дарить тебе счастливые дни";
"очень много людей любит Аиду такой, какая она есть. И всем сердцем искренне любим. 😉";
"Все будет Украина, моя дорогая землячка, еще немного";
"Мне нравится твой голос";
"Аида:-((( лучшие дни придут, надежда умирает последней, а надежда еще есть;-)").
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.