Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук показывает в Инстаграм самые разные образы, хватается прогрессом в похудении и любит привлечь внимание. Вместе с Александром Божковым она воспитывает двух сыновей и живет с семьей в Киеве.

Нередко Анна хвастается, как проводит время с коллегами на различных мероприятиях и любит для выхода в свет подобрать экстравагантный и запоминающийся образ. Также нравится Саливанчук добавлять что-то свое в наряды.

К примеру, на специальном вечере с коллегами, где засветился также Юрий Ткач и Ирина Сопонару – давние знакомые Анны, она покорила сдержанным луком с черным костюмом и элегантной шляпой.

Ранее Анна решила рассказать, как ей удалось одной поспать, когда не было рядом детей.

"Я целую ночь мучилась от того, что у меня болит очень сильно межреберная невралгия, Господи прости, ну что же это такое делается. Старость не радость, не могла спать, потому что нет возможности дышать, так больно...", - сказала Анна.

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