Известная актриса Ксения Мишина призналась, какой минус на съемках заграницей есть сейчас.

Известная актриса Ксения Мишина часто показывает в Инстаграм, как развивается ее карьера, как она проводит время и чем увлекается. Артистка полностью увлечена съемками в новом проекте.

Ради этого Мишина улетела с сыном в Хорватию, где проходят съемки грядущей киноленты. Для проекта Ксении пришлось учить другой язык и только вчера она отсняла первую сцену с репликами.

Однако не обходится и без неловких или неудобных моментов. К примеру, в этот раз Ксения подметила существенный момент – сильный холод на площадке, что мешает сосредоточиться на работе.

«Самый неприятный для меня момент на съемках – это холод. Ищем вместе угги!» - поделилась Мишина.

Многие приписывают артистке несуществующие романы, поэтому Ксения каждый раз опровергает сплетни.

Так, оказалось, что к ней в гости приехал и брат: «Вы мне подорвали директ! Официальное заявление. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Но мне очень приятно, что вы интересуетесь!».

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