Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка записала видеообращение в сторис, в котором ответила на критику из-за ее вечеринок проекта Ukrainian Women Unity.

В своем обращении Илона рассказала, что наткнулась на критику некоторых пользователей, потому что во время войны проводит вечеринки своего женского клуба. По словам хореографа, ей попался пост, в котором написали, мол кто-то живет, а кто-то выживает. Поэтому она призвала таких критиков оставаться людьми и делаться все возможное для победы.

"А знаете, что еще меня возмущает в людях? Что, когда посплетничать, поговорить, все такие умные, идейные, все знают, как правильно сделать, как не навредить, как помогать нужно, как нужно сохранять. А когда доходит до дела, до помощи, то язык, извините, в ж*пе. Поэтому давайте так. У кого есть только слова, а нет дела, пожалуйста, вот там, где вы есть – заткнитесь и сидите тихонечко, ждите, когда мы победим", - разразилась Гвоздева на своих хейтеров.

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