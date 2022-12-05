Популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая год назад родила сына Льва, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась новыми кадрами из забавной фотосессии на улице.

Как видно, Даша запечатлена в интересной локации со снегом на улице. Перед камерой она появилась в стильном аутфите – черных кожаных штанах с массивными темными ботинками и светлой объемной курточкой, в которую укутывается от холода. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Квиткова написала: "Муж фотоснимки сделал". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами: "Идеальная!", "Очень красивые фото", "На что Вы делаете фотографии, на телефон, или на профессиональную камеру?", "Вы такая хрупкая. Видно вашу работу над собой! Молодец!", "Очень стильно", "Какая же ты классная", "Какая вы хорошая, и какая хорошая обработка, можно подсказать, где обрабатываете фото?", "Как всегда, невероятна", "Великолепная", "Даша, классные брюки из эко кожи. Вам очень подходит!".

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