Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько очаровательных фото, на которых предстала в необычном образе.

Как видно, Надя запечатлена на сером фоне, она позирует так, будто не замечает фотографа. Перед камерой певица появилась в стильном образе – на ней широкие джинсы и короткий топик с необычным декором, а сверху она накинула черный пиджак. Этот наряд подчеркнул стройную фигуру и оголил плоский животик артистки. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Made in Ukraine. Черновцы, сегодня жду вас". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Надя прекрасна", "Когда в Тернополь, очень ждем тебя?", "Какая шикарная", "Прекрасная", "Лучшая певица", "Какая красивая", "Образ огонь", "Худенькая", "Красиво", "Безумно красивая" "Надя вы стали еще красивее, и светитесь счастьем", "Красавица", "Очень красивая", "Наша украинка", "Такая классная", "Ты чудо".

Напомним, Тринчер похвалилась важным прорывом в жизни, о таком мечтают: "Ты это заслужила".

Как сообщала Politeka, Дорофеева честно показала, какой день запомнит на всю жизнь: "Вчера у нас прошел эмоциональный...".

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