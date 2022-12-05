Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила забавные фото, на которых показала ситуацию со жвачкой, которая знакома многим.

Пост Юлии состоит из трех фото – сначала она надувает пузырь, затем наступает момент, когда он лопается, а в конце девушка позирует с этими остатками жевательной резинки на лице. При этом она выглядит уверенно и невозмутимо. Перед камерой "Зайка" появилась в сверкающем топике на бретельках, ее волосы распущены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Бельченко игриво написала: "oops". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Последняя фотка огонь", "Залипухи, так, как и красота, требуют жертв", "Крутяк", "Вау", "Веселые фотки", "Отличные фото", "Очень интересное фото", "Лучшие фото!", "Прикольно!", "Вау! Так прикольно получилось", "Юлия, 29 лет", "Юль, сразу вспоминаю фразу: "Лопнул, как мыльный пузырь". Так иногда говорят, если не сбылись надежды или планы. Надеюсь, ты не об этом? Шучу, оригинальные фото. Первое очень классное", "Класс".

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