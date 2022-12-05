Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео со своей новой песней и рассорила поклонников в комментариях.

В ролике Светланы звучит ее новая песня "Города", а сама она на видео появилась в студии звукозаписи. Видимо, это бэкстейдж записи ее нового хита на русском языке. Перед камерой артистка появилась в скромном образе – джинсах, черной водолазке и черном пиджаке. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала строчки из своей новой песни, а поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Ну вот снова запела на "своём – русском" и глаза загорелись. Светлана, продолжайте! Забудут, простят", "Какая разница на каком языке. Люди, остановитесь уже!", "Люди, неважно какой язык, важны слова! Вы вообще слушали песню? А нет, так клип посмотрите, там все понятно", "Жаль, хотелось бы на украинском", "Это все про деньги она делает только то что принесет ей деньги не больше не меньше", "Петь на украинском не выгодно – охват аудитории маленький".

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