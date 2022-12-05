Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным фото, которые напомнили ей, что когда-то декабрь был одним из самых насыщенных съемками месяцем.
Как видно, Катя в одном видео собрала яркие фотографии, на которых показала свои лучшие образы. Большинство из кадров были сделаны на съемках "Танців з зірками", также есть кадры с коллегами по цеху – Владом Ямой и Монатиком. А на одном из снимков балерина позирует с большой черной собакой.
В подписи к публикации Кухар рассказала: "И снова воспоминания… Второй сезон @tanci1plus1 и время, когда мы дарили праздник зрителям. Сейчас тот период, когда мы начинали съемки новогодних шоу, и это был один из самых прекрасных месяцев года. Наше с вами желание под бой курантов будет таким энергетически сильным, что у Вселенной не будет шансов не помочь. Только представьте, 41 167 335 человек загадают одно и то же желание…".
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