Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое фото с дочками-близняшками.

Как видно, на фотографии Камалия и ее девочки запечатлены в людном месте, возможно на каком-то мероприятии, и похоже, они давно не виделись. Перед камерой артистка появилась в теплой черной куртке, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице нет макияжа. А девочки, которые заметно подросли, мило улыбаются на камеру.

В подписи к публикации Камалия написала: "Счастье есть! Наконец-то вместе". Поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию артистки, засыпая ее с дочками комплиментами: "Слава Богу! Счастья и мирного неба!", "Какие вы красивые", "Красавицы. Мирного неба", "Красотки", "Красавицы, с мамой. Счастливые, добрые, мира вам", "Красотки".

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