Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве и только в последние месяцы начала гастролировать и принимать участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео и поделилась рецептом сливового пирога.

Как оказалось, Ольга решила порадовать близких вкусным десертом, когда дома был свет. По словам, актрисы получилось очень вкусно, да и по видео это тоже видно, так как пирог выглядит очень аппетитно. На видео Оля показала, как готовила пирог, также за кадром слышно ее комментарии по приготовлению.

А в подписи к публикации Сумская написала: "Пока есть свет! Не выдержала, потому что так захотелось приготовить что-то с детства, чтобы порадовать родных… Вы не представляете, какая это вкусность! Тесто просто фантастическое! Увидела классный рецепт сливового пирога в @vitalinochka_26! Очень быстро и вкусно! Рецепт: чистим сливы от косточек, маринуем: чайную ложку без верха корицы и сок лимона! Далее смешиваем 150 гр сливочного масла, 130 гр сахара, два яйца, ванильный сахар, чайную ложечку разрыхлителя (взбиваем ножом блендера), добавляем 150 гр муки, лопаткой замешиваем тесто, как на бисквит, выливаем в форму, смазанную маслом (если тефлон можно без пергамента), выкладываем сливы на тесто, запекаем 45 мин при температуре 170*! Приятного тебе аппетита! Спасибо нашим электрикам за свет! Береги нас, Боже!".

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