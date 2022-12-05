Популярная украинская певица Джамала, которая с первых дней войны начала гастролировать за границей в поддержку Украины, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадрами из Америки, где побывала на светской вечеринке и пообщалась с именитыми гостями.

Как оказалось, украинская звезда стала гостьей на церемонии награждения выдающихся музыкантов и актеров перед 45th Annual Kennedy Center Honors. Для светского раута Джамала выбрала элегантное красное платье в пол с открытыми плечами и объемными рукавами. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице элегантный макияж. Судя по фото и видео, артистка пообщалась на этой вечеринке с политиками и знаменитостями мирового масштаба, среди которых Джулия Робертс, Джордж и Амаль Клуни, Ненси Пелоси, Энтони Блинкен.

В подписи к публикации Джамала рассказала об этом мероприятии: "Для меня это событие стало еще одним мероприятием, на котором я могу говорить об Украине. Чувствовала поддержку в каждом из разговоров! Не могу рассказать всего, но это были очень важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны. Каждый и каждая гордятся нашей борьбой. Одни из самых влиятельных людей Америки выражали свои слова поддержки для Украины. От @juliaroberts, которой я восхищаюсь, и до третьего человека в Штатах @speakerpelosi, @secblinken и многих других удивительных людей. Это было важно услышать. Также важно видеть действия, и я надеюсь на то, что нам будут помогать и дальше. Будут с нами до конца, как сказал лично @secblinken. Впереди еще несколько важных событий. О них я вам расскажу со временем".

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