Новый выпуск шоу «МастерШеф. Битва сезонов» появился в Сети, телезрители бурно обсуждают, кто вылетел на этот раз и было ли это справедливым.

Так, как пишет Politeka.net, в этому выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» главную кухную страны покинула Ирина Раковчен.

Она хуже всего справилась с заданием, которые участникам поставили судьи.

Некоторые из зрителей признаются, что для них уход Ирины стал праздником.

«Боже, праздник! Ира ушла. Спасибо вам, что это лицемерие закончилось. Теперь можно смотреть и наслаждаться! Жаль, что она зашла так далеко только потому, что ее всегда спасали и не попадала в черные. Как только два раза попала – все, на второй раз до свидания», «Наконец танец умирающего лебедя Раковчен закончился», «Наконец-то бумеранг прилетел! Праздничный вечер», «Ира Раковчен однажды сказала, что много хейта было в ее сторону. Может вам, Ирина, нужно посмотреть на себя со стороны? Я не хейтер, стараюсь в людях видеть только хорошее, но хейт в вашу сторону - ваша заслуга», - пишут зрители в комментариях.

Другие же высказывают надежду, что следующей «МастерШеф. Битва сезонов» покинет Екатерина Великая.

Делсятся комментаторы и своим мнением и относительно конкурсов. Так, зрители надеятся, что появится возможность снять новые выпуски «МастерШеф». Идея для одного из конкурсов уже есть:

«Очень хотелось бы, чтобы сняли новый выпуск сейчас, и была бы такая задача: есть некоторые продукты, которые могут храниться без холодильника и приготовить нужно без света, газа и воды. Интересно, кто бы создал шедевр».

Напомним, ранее зрителей "МастерШеф. Битва сезонов" возмутил буллинг на шоу и реакция судей.

Также Politeka.net писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решился использовать украинские приправы, которые недолюбливал.

Кроме того, сообщалось, что финал шоу "Пара на миллион" обернулся разочарованием.