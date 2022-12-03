У чотирнадцятому випуску шоу гостями студії «МастерШеф» стали судді телепроекту «Україна має талант» – Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кіт.

Зірковим гостям довелося оцінювати entertaiment-страви учасників, а телеглядачам спостерігати не лише за тим, як ці страви створювалися.

Так, багато хто був обурений насмішками та знущаннями одних учасників на адресу своїх соперників.

«Чи обов'язково було вставляти у випуски кадри, в яких Міцкевич і Пава глузують з дефекту мови Яни?», «Булінг взагалі не підлягає виправданню», «Не вперше помічаю буллінг на проекті, який ніхто із суддів не припиняє. Не була фанаткою Олександра Кривця, але це вже занадто. Зазнала розчарування... Дуже шкода...»,

«Мабуть, булінг добре продається суспільству. Якби суспільство засуджувало і припиняло булінг, вони б і думати не сміли не те, що таке пускати в ефір, а й взагалі допускати таке в групі під час зйомки проекту. Але поки все виглядає бидловато»,

«Дуже не приємно було дивитися на колективний булінг однієї людини... Чесно кажучи, Сашко теж місцями неабияк дивний хлопець, але коли весь колектив реально останні серії з'їдає його, він продовжував боротися за цю повагу до нього... А взагалі розчарування і від суддів...»,

«Це найогидніший випуск за всі сезони. Навіщо ви робите парний конкурс, коли кількість людей не дорівнює? Притула нахамив Кривцю і судді теж сміялися з нього, хоча він готував один. Хіба це смішно? Балкон дно! Ви впали в очах. Це не МастерШеф, а МастерГаньба. Міцкевич має поведінку худоби. Пава "давайте поплескаємо людині" після того, як я йому вручив. Огидно, хлопці. Судді також туди. Сподіваюся, що шавуха, яку ви хотіли поїсти після вильоту Кривця, поперек горла вам стане. Жах», - обурюються глядачі.

Нагадаємо, буллінг — це агресивне ставлення до одного із членів колективу з боку іншого/інших учасників. Він може проявлятися по-різному: від непристойних жартів до фізичної дії.

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