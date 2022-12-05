Потап опять намекнул, что между ним и Настей Каменских не все хорошо, поклонники, в свою очередь боятся, что – это не просто хайп, а действительно путь к разводу.

Так, свою новую публикацию Потап посвятил черно-белым кадрам с Настей Каменских.

«Зима прощания…», - прокомментировал свой пост Потап.

В свою очередь украинцы признаются, что не хотят верить в развод Каменских и Потапа, ведь считают их хорошей парой.

Другие наоборот высказывают уверенность в том, что этот союз был обречен, ведь Настей Каменских, по их мнению, двигали другие мотивы, а не любовь.

«Что это значит… Вы будете и являетесь моей самой любимой парой в шоубизе, еще с 4 лет я мечтала о вашей женитьбе, и здесь такое… Надеюсь, что у Вас с Настей все хорошо!! Все проблемы решаются», «Если посмотреть со стороны, то все идет по плану. Алексей сильнейший талантливый мужчина! И как творческий человек повелся на выдуманную любовь. А Настюха, как любящая себя девушка, молодец раскручивала себя как могла и бросила Леху, когда он не нужен», «Не хочется в это верить», «Вы очень хорошая пара, не расходитесь. Вы лучшие. Я ваша фанатка», «Почему так?», - обсуждают пост Потапа поклонники их пары.

Впрочем, многие уверены, что таким образом Потап лишь подогревает интерес к новой песне Насти Каменских.

Напомним, Потап на фоне слухов о разводе засветился в другой стране.

Также сообщалось, что экс-жена Потапа Ирина Горовая разорвала с ним сотрудничество.

Данную ситуацию Потап пока никак не комментировал.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.