Так, свою новую публикацию Потап посвятил черно-белым кадрам с Настей Каменских.
«Зима прощания…», - прокомментировал свой пост Потап.
В свою очередь украинцы признаются, что не хотят верить в развод Каменских и Потапа, ведь считают их хорошей парой.
Другие наоборот высказывают уверенность в том, что этот союз был обречен, ведь Настей Каменских, по их мнению, двигали другие мотивы, а не любовь.
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«Что это значит… Вы будете и являетесь моей самой любимой парой в шоубизе, еще с 4 лет я мечтала о вашей женитьбе, и здесь такое… Надеюсь, что у Вас с Настей все хорошо!! Все проблемы решаются», «Если посмотреть со стороны, то все идет по плану. Алексей сильнейший талантливый мужчина! И как творческий человек повелся на выдуманную любовь. А Настюха, как любящая себя девушка, молодец раскручивала себя как могла и бросила Леху, когда он не нужен», «Не хочется в это верить», «Вы очень хорошая пара, не расходитесь. Вы лучшие. Я ваша фанатка», «Почему так?», - обсуждают пост Потапа поклонники их пары.
Впрочем, многие уверены, что таким образом Потап лишь подогревает интерес к новой песне Насти Каменских.
Напомним, Потап на фоне слухов о разводе засветился в другой стране.
Также сообщалось, что экс-жена Потапа Ирина Горовая разорвала с ним сотрудничество.
Данную ситуацию Потап пока никак не комментировал.
Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.