Чоловік співачки Насті Каменських, продюсер та співак Потап на фоні розмов про розлад у їхній родині виїхав за кордон.

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Інстаграмі Потап повідомив, що він побував у столиці Польщі – Варшаві.

Там під час виступу української групи танцювальної музики Mozgi удалося зібрати 100 тисяч гривень на розмінування деокупованого Херсона.

«Варшаво, дякую!», - подякував Потап за прийом та щедрість.

У свою чергу підписники висловлюють подяку Потапу за його діяльність і запитують, коли його чекати в інших містах, таких як Париж і Лондон:

«Дякую з Херсона!», «Дякую велике!», «Олексію, у Польщі в українців уже мало грошей, краще далі до Європи, більше донатів буде! Дякую за те, що робиш!», «Коли до Парижа?».

Нагадаємо, що раніше у шанувальників Потапа та Насті Каменських з'явилися припущення, що пара близька до розлучення.

Так, підписники зазначають, що вони давно не з'являються разом, нема ані спільних відео, ані фото.

Крім того, стало відомо, що співпрацю з Потапом розірвала його колишня дружина Ірина Горова.

«Ми зробили одне для одного все, що могли – я з погляду бізнесу, а він із погляду креативу. Але в якийсь час ми зрозуміли, що нашу роботу начебто вичерпано», - прокоментувала цей розрив Горова.

Також повідомлялося, що Потап розплакався у прямому ефірі.