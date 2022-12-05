Вчера популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что дала первое интервью после «языкового скандала» Рамине Эсхакзай. Тогда Рамина была одной из немногих, кто публично поддержал телеведущую.

Напомним не так давно Ефросинина записала с Поляковой очередной выпуск «Взрослые девочки», отказавшись говорить на украинском языке, а после заявила, что все хейтеры – либо не понимают, либо это вообще спланированная акция и травля, чтобы подорвать сообщество.

И хоте речь шла именно о нежелании переходить на родной язык сразу у двух публичных лиц, артистки от истории открещивались. В этот раз Ефросинина напомнила об этом и нашла новое оправдание:

«Это происходило как неконтролируемая волна желания уничтожить, потому что отключался мозг у критиков. Если бы я в то время была в Украине, я бы, наверное, так не сказала. Я была в Европе… жила в новостях. Но я не чувствовала сама, как изменился нарратив относительно речи. Я облажалась. Я не понимала, что в Украине давно критическое мышление к языковому вопросу отсутствует. И я понимаю почему» - заявила Ефросинина.

После чего уверенно добавила, что были те, кто критиковал по заказу. Были те, кто действительно возмутился и разочаровался.

Напомним, что Ефросинина публично поставила на место Бузову, что приехала позориться в оккупированный Донецк.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина честно рассказала, как изменилась жизнь ее семьи.

Также Politeka писала, что Ефросинина уболтала сына сфотографироваться и показала, на кого он похож.