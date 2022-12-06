Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в сторис видео, на котором показала закулисье своей работы.

Как видно, перед камерой Лилия появилась в скромном зеленом платье, которое красиво легло по фигуре, а на ее ногах удобные полосатые тапочки, которые позже она сменит на элегантные туфельки. Волосы телезвезды распущены и чуть развеяны, как оказалось от обогревателя, который дует в студию, обогревая ее.

На еще одной сторис Ребрик показала, кто создает живую музыку в студии утреннего шоу – она сняла музыканта, который сидит и играет на пианино. А затем прошла на студийную кухню и познакомила зрителей с поваром, у которого начала спрашивать, что они будут готовить в этот раз. "Немного закулисья", - подписала сторис Ребрик.

Напомним, "Это было важно": Джамала засветилась на вечеринке с Джулией Робертс и Джорджем Клуни, фото.

Как сообщала Politeka, "Очень быстро и вкусно": Сумская поделилась рецептом необычного сливового пирога, видео.

Также Politeka писала, что "Наконец-то вместе": самая богатая певица Камалия растрогала кадром с самыми близкими.