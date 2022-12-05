Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая до войны была ведущей шоу "Світське життя", а теперь вместе с командой волонтеров занимается социальным проектом по поиску пропавших людей, часто делится с поклонниками новостями и подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое фото и дала обещание своей команде.

Как оказалось, 5 декабря отмечается Международный день волонтера. По этому поводу Катя решила посвятить свой пост людям, которые в эти сложные времена прикладывают максимум усилий для помощи ближним. В частности, телезвезда поздравила и поблагодарила всех волонтеров и свою команду, с которой с первых дней войны помогает искать пропавших людей. Также Катя рассказала, что сейчас они не празднуют этот день, но пообещала, что обязательно это сделают после победы.

В подписи к публикации Осадчая написала: "С Днем волонтера! Благодарю каждого и каждого, кто на днях и ночами отдает свое время, силы, эмоциональное здоровье и деньги ради победы. Вот уже 9 месяцев наш Поиск пропавших, стартовавший с первых дней войны работает благодаря самой крутой и родной волонтерской команде! Мы на связи 24/7, без выходных и графика, сейчас преодолевая проблемы со связью (наши общие зумы теперь еще тот квест) ищут, передают информацию, собирают по крохам сведения и борются с выгоранием. Спасибо! Спасибо за каждую минуту вашей жизни! Поздравляю всех волонтеров, кто каждый на своем фронте не празднуем, работаем, но по Победе соберемся и отпразднуем все праздники сразу!".

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