«А теперь я хочу обратиться к представителям культуры российской федерации…», - говорил Ступка в своем видеообращении, записанном после вторжения.
Но актер быстро понял, что докричаться до глухих невозможно.
«Как горохом об стену. Ну, я ничего не ожидал. Это же началось не 24 февраля, это же накапливалось годами. Годами! При любом случае они спрашивали, когда Крым отдадите? И вроде бы полушутя это все происходило, но ты понимал, что это у них глубоко сидит», - говорит Остап Ступка уже сейчас, в интервью ЖВЛ.
Напомним, Остап Ступка рассказал о мистических моментах - его легендарный отец Богдан Ступка до сих пор незримо присутствует рядом со своими родными.
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Также Остап Ступка признался, что после смерти отца все пошло кувырком.
Кроме того, сообщалось, что внук Богдана Ступки и сын Остапа Дмитрий Ступка расстался со своей женой.
Отметим, что в своих интервью Ступка не скрывал, что у его семьи есть конфликты и Полина хочет, чтобы он зарабатывал еще больше.
В свою очередь Логунова говорила, что больших заработков у Дмитрия действительно нет.
Еще с сентября 2021 года Дмитрий живет в США. Со своим отцом он общается только с помощью телефона и видеосвязи. В Украине он не был с момента отъезда.
Кроме того, Politeka.net писала, что актер Тарас Цымбалюк больше не скрывает, что уже не одинок.