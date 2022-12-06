«А теперь я хочу обратиться к представителям культуры российской федерации…», - говорил Ступка в своем видеообращении, записанном после вторжения.

Но актер быстро понял, что докричаться до глухих невозможно.

«Как горохом об стену. Ну, я ничего не ожидал. Это же началось не 24 февраля, это же накапливалось годами. Годами! При любом случае они спрашивали, когда Крым отдадите? И вроде бы полушутя это все происходило, но ты понимал, что это у них глубоко сидит», - говорит Остап Ступка уже сейчас, в интервью ЖВЛ.

Напомним, Остап Ступка рассказал о мистических моментах - его легендарный отец Богдан Ступка до сих пор незримо присутствует рядом со своими родными.

Также Остап Ступка признался, что после смерти отца все пошло кувырком.

Кроме того, сообщалось, что внук Богдана Ступки и сын Остапа Дмитрий Ступка расстался со своей женой.

Отметим, что в своих интервью Ступка не скрывал, что у его семьи есть конфликты и Полина хочет, чтобы он зарабатывал еще больше.

В свою очередь Логунова говорила, что больших заработков у Дмитрия действительно нет.

Еще с сентября 2021 года Дмитрий живет в США. Со своим отцом он общается только с помощью телефона и видеосвязи. В Украине он не был с момента отъезда.

Кроме того, Politeka.net писала, что актер Тарас Цымбалюк больше не скрывает, что уже не одинок.