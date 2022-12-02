Як повідомляє Politeka.net, український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, не приховує, що більше не самотній, і охоче ділиться спільним романтичним контентом. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменитість опублікував ще одне пристрасне фото із новою дівчиною.

У фотоблозі знаменитість порадував шанувальників фото з коханою. Знімок Тарас Цимбалюк вирішив не підписувати, а залишив один смайлик у вигляді червоного серця. Ймовірно, фотографію він зробив удома, оскільки позує без футболки. Актор ніжно цілував кохану та пристрасно обійняв. Знаменитість додав до чорно-білого знімку емоджі у вигляді червоного серця.

Схоже, Тарас Цимбалюк не приховує, що більше не самотній. Втім, обличчя своєї коханої Тарас не поспішає показувати.

Варто зазначити, що понад два тижні тому зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк уже ділився фотографіями, на яких зображений з новою пасією. На кадрах знято загальні моменти з життя закоханих. Як ось прогулянка, вечеря. Один із кадрів був зроблений у барі, коли пара добре проводила разом час.

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" захопив новою фотосесією за мотивами легендарного фільму.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Кріпосної" виступив проти примусової українізації та назвав причину.

Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток.