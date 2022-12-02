Як повідомляє Politeka.net, український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, не приховує, що більше не самотній, і охоче ділиться спільним романтичним контентом. На своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз знаменитість опублікував ще одне пристрасне фото із новою дівчиною.
У фотоблозі знаменитість порадував шанувальників фото з коханою. Знімок Тарас Цимбалюк вирішив не підписувати, а залишив один смайлик у вигляді червоного серця. Ймовірно, фотографію він зробив удома, оскільки позує без футболки. Актор ніжно цілував кохану та пристрасно обійняв. Знаменитість додав до чорно-білого знімку емоджі у вигляді червоного серця.
Схоже, Тарас Цимбалюк не приховує, що більше не самотній. Втім, обличчя своєї коханої Тарас не поспішає показувати.
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Варто зазначити, що понад два тижні тому зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк уже ділився фотографіями, на яких зображений з новою пасією. На кадрах знято загальні моменти з життя закоханих. Як ось прогулянка, вечеря. Один із кадрів був зроблений у барі, коли пара добре проводила разом час.
Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" захопив новою фотосесією за мотивами легендарного фільму.
Як повідомляла Politeka, Цимбалюк із "Кріпосної" виступив проти примусової українізації та назвав причину.
Також Politeka писала, що Цимбалюк із "Кріпостної" у розстебнутій сорочці полоскотав нерви фанаток.