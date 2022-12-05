Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал романтичное фото с отдыха в Карпатах, на котором позирует с женой Дашей Квитковой.

Судя по кадру, Никита и Даша сейчас вместе отдыхают на дорогом горнолыжном курорте Буковель. Парочка запечатлена на заснеженной террасе на фоне гор и деревьев, они нежно обнимаются. При этом выглядят муж и жена очень забавно – Квиткова в белой кофте, а Добрынин во всем темном и с кепкой на голове.

В подписи к публикации Никита как будто оправдывается, что позволил себе семейный отдых во время войны. "Умение принимать войну и переключаться от войны сейчас очень важно. Потому что нужно продолжать жить дальше, а для этого нужно быть в ресурсном состоянии. Каждому человеку нужен отдых, чтобы восстановить силы, уберечь жизненный баланс и банально помогать другим дальше. Находить радость очень важно, даже сейчас, несмотря на войну против россии. Мы люди, мы живы. Нам нужно обновлять нашу энергию, отдыхать, спать или просто поймать хандру, хотя бы на момент. Войну никто не отменял, но она не будет вечной, мы непременно победим. Верно? А для этого необходимо иметь мощный ресурс, чтобы выполнять свою работу качественно и эффективно. Жизнь – это моменты, которые увековечились в памяти", - написал он.

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