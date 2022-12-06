Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой волонтерских и благотворительных инициатив, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала очаровательное фото и поздравила с Международным днем волонтера.

Как видно, фотографию Наталья сделала сама, она запечатлела себя, похоже, в транспортном средстве. Перед камерой артистка появилась в уютной светлой кофточке с сине-желтым рисунком. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж и милая улыбка, и это все добавляет особой моложавости виду певицы.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Волонтеры! Люди с большим сердцем. Мое вам поклонение, уважение и благодарность!". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Будем жить, потому что у нас есть такие люди!", "Написал вам в директ", "Такая родная, такая настоящая, самая лучшая!", "Наталья берегите себя в пути. Я очень переживаю и вас люблю", "Наталья, вы красивая. И очень сильно красивая", "Очень красивая. Скучился очень", "Красотка".

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