Победители реалити-шоу «Пара на миллион» Денис и Вика рассказали, что съемки в телешоу – это не так легко, как может показаться, поэтому потенциальным участникам следует знать правду, как все происходит.

Так, по словам Виктории Шрамко, в комментариях многие возмущаются тем, что зрителям не показывают жизнь в доме.

«Друзья, там не на что смотреть, мы приезжали туда только спать, в лучшем случае на 10 минут, чтобы поесть. График был, честно говоря, очень изнурительный. И если вы хотите пойти на шоу, на телевидение, вы должны понимать, что времени на раскачку, чтобы проснуться у вас не будет», - предупредила Шрамко потенциальных участников других реалити-шоу в интервью Виктории Сироклин.

Так, грим для участников начинался в 5 и даже 4 утра. А рабочий день заканчивался в 23.00 и даже в полночь.

«А когда был день изгнания, то это могло быть 7 утра на следующий день. Один выходной раз в неделю, два выходных раз в две недели», – рассказала Шрамко.

По словам победительницы, на ТВ зрителям показывают неделю жизни участников, а на самом деле это 4 дня.

«Тайминг максимально сокращен, и это нужно понимать. Опять же, на вечеринки и развлечения времени было очень мало, хотя мы все же находили на это пару тройку часов», - рассказала Виктория Шрамко.

Кстати, убирать участников «Пара на миллион» приходилось самим. И не только в своих комнатах, но и во всем доме. Кормили их дважды в день – либо завтраком и обедом, либо обедом и ужином. Зависело от съемочного дня.

Также готовить участники могли себе сами, если у кого-то были силы и желания.

Напомним, многие зрители были недовольны, кто победил в шоу "Паран на миллион".

Также сообщалось, что ведущая шоу после финала уехала из Украины.

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