Победители реалити-шоу «Пара на миллион» Вика и Денис рассказали, были ли конфликты между участниками.

Так, по словам Виктории, на развлечения времени не было, потому что во время съемок действительно пришлось «пахать». Также она рассказала, были ли конфликты между участниками, когда камеры выключались.

«В доме на самом деле мы жили дружно, нашли общий язык. Конфликтных людей, слава Богу, было мало. Большинство из них были разумными и адекватными. Потому все было мирно, нормально. Скажу, что заставляли нас убирать», – рассказала Виктория Шрамко в интервью Виктории Сироклин.

По ее словам, участникам «Пара на миллион» приходилось убирать не только свои комнаты.

«И весь этаж, все мыть. Два раза в день нам привозили кейтеринг. Это завтрак или обед, или обед и ужин. Или на съемочную площадку или уже в дом. И один прием пищи мы готовили самостоятельно. Это либо завтрак, либо ужин, у кого на это хватало сил», - рассказала Виктория.

В свою очередь Денис рассказал, что они все же находили время на развлечения и веселье.

"Было весело, ржачно, были вечеринки, и любили, и целовались", - рассказал победитель проекта "Пара на миллион".

Напомним, далеко не все телезрители радовались победе Вики и Дениса.

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