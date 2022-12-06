Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила фрагмент нового клипа, в котором появилась в нескромном образе.

Как оказалось, Мишель записала новую песню на украинском языке и сняла на нее чувственный клип. В ролике певицу можно увидеть в загадочной локации с мягким светом, она позирует на кровати. Перед камерой Мишель появилась в соблазнительном образе – светлой блузе с корсетом и белых чулках с кружевом, что только подчеркнуло ее изящные формы. Волосы певицы собраны в небрежную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Андраде написала: "Когда мы остаемся наедине, всегда приходит истина. Все ответы на наши вопросы – там, в тишине… Я научилась видеть свет среди огней и нести его через музыку. Сегодня дарю его вам в новой видеоработе".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Мишелька, как красиво", "Очень-очень красиво", "Моя талантливая девочка. Какая ты красивая", "Вау, Мишель, это кайф!", "Привет, пусть света будет больше", "Ну очень чувственно", "Поздравляю тебя с этой музыкой, вот очень крутая музыка", "Песня кайф", "Песня отличная, свет всегда нужен. Людям со светлой душой еще сложнее в эти времена", "Поздравляю тебя, Мишель, с премьерой такой невероятной песни", "Спасибо, что перешли на украинские песни".

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