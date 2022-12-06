Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новый клип и представила песню, а в подписи к публикации ответила хейтерам.

Новая песня Alyona Alyona называется "Оплески", а клип она снимала в пустой электричке-узкоколейке, видимо, это было еще летом. Однако, в своем посте звезда затронула тему критики, которая посыпалась на Екатерину Полищук, более известную, как защитницу Мариуполя "Пташку". Девушка, которая побывала в плену у оккупантов поблагодарила президента Зеленского за награду и напоролась на жесткую критику в соцсетях.

На это Alyona Alyona заступилась за "Пташку" в своем посте: "В бочке с медом всегда найдется ложка дегтя. Сколько добра не делай на свете, найдется тот, кто обесценит твое добро. И сколько ни призывай украинцев объединяться – все равно находятся сеющие предательство и хейтят все вокруг себя. Элементарный пример – защитнице Мариуполя, @ptashka_from_azovstal вручили награду, за которую она поблагодарила президента. А в комментариях под постом появился хейт за благодарность. Человек, который был на Азовстали и в плену. Это касается людей во всех сферах деятельности и в музыке тоже. Мне казалось, что за всю карьеру я написала достаточно треков для хейтеров, но так складывается, что хейтеры появляются постоянно. И мне всегда есть, что им сказать".

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