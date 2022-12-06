Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал милое фото, на котором позирует со своими родителями.

Как видно, на новой фотографии Евгений и его мама с папой запечатлены в интересной локации, видимо, они зашли к сыну в ресторан. Перед камерой счастливый кулинар позирует в забавном новогоднем свитере и забавных варежках. Как оказалось, эти варежки Жене сделала мама, которая на снимке мило улыбается в камеру.

В подписи к публикации Клопотенко написал: "Когда маме отключают свет – мама с удовольствием вяжет. Женщина-вдохновение. Теперь у меня перчатки с пшеницей и постоянное напоминание, что все у нас будет хорошо. Ибо можно разрушить дом, но души наши никто не разрушит. Это наша сила. Это вам от всей нашей семьи. А что вы делаете, когда без света?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию повара, засыпая его комплиментами: "Перчатки просто отпад. Мама случайно не вяжет такие на заказ?", "Полностью с вами согласна Евгений, нас не сломить. Я готовлю выпекаю и еще разрисую рождественские пряники", "Какой вы молодец, прямо чувствуется ваша внутренняя сила! Здоровье вам и семье!", "Вы очень "уютные".

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