Певица, которая до 24 февраля работала на российскую аудиторию, после полномасштабного вторжения успешно "переобулась" и заняла украинскую позицию, но до сих пор расплачивается за любовь к рф в прошлом.
Ранее в СМИ появилась информация, что Литва внесла Светлану Лободу в список персон нон грата из-за гастролей на россии после оккупации Крыма. Но это оказалось фейком.
Накануне, перед концертом в столице Литвы Вильнюсе, певица провела пресс-конференцию, в которой на русском языке прокомментировала возникшую ситуацию с МИД Литвы и отмену концертов, а также опровергла «персону нон-грата».
"Я гражданка Украины, у меня было и остаётся только одно гражданство и один паспорт - украинский. После оккупации Крыма с 2014 года - я не была в Крыму", — заявила Светлана Лобода.
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При этом в комментариях артистку раскритиковали как бывшие российские фаны, так и украинцы:
"А почему не на родном языке) Быстро переметнулась ... а война то с 14 года",
"Ой, похоже, эта "патриотка" совсем не знает украинский язык",
"От любви до ненависти один шаг...",
"Так а че отвечаешь на вопросы на русском языке?! Всё просто: кричать, что я гражданка Украины, но язык не знать 😂".
Напомним, Светлана Лобода поссорила украинцев из-за новой песни на русском языке.
Как сообщала Politeka, Лобода обратилась к фанатам из-за концерта в Литве, украинцы отреагировали.
Также Politeka писала, что Лобода заинтриговала новой песней со звуками сирены.