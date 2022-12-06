Светлана Лобода сделала новое заявление после скандальных сообщений о том, что в Литве ее решили признать персоной нон-грата.

Певица, которая до 24 февраля работала на российскую аудиторию, после полномасштабного вторжения успешно "переобулась" и заняла украинскую позицию, но до сих пор расплачивается за любовь к рф в прошлом.

Ранее в СМИ появилась информация, что Литва внесла Светлану Лободу в список персон нон грата из-за гастролей на россии после оккупации Крыма. Но это оказалось фейком.

Накануне, перед концертом в столице Литвы Вильнюсе, певица провела пресс-конференцию, в которой на русском языке прокомментировала возникшую ситуацию с МИД Литвы и отмену концертов, а также опровергла «персону нон-грата».

"Я гражданка Украины, у меня было и остаётся только одно гражданство и один паспорт - украинский. После оккупации Крыма с 2014 года - я не была в Крыму", — заявила Светлана Лобода.

При этом в комментариях артистку раскритиковали как бывшие российские фаны, так и украинцы:

"А почему не на родном языке) Быстро переметнулась ... а война то с 14 года",

"Ой, похоже, эта "патриотка" совсем не знает украинский язык",

"От любви до ненависти один шаг...",

"Так а че отвечаешь на вопросы на русском языке?! Всё просто: кричать, что я гражданка Украины, но язык не знать 😂".

Напомним, Светлана Лобода поссорила украинцев из-за новой песни на русском языке.

Как сообщала Politeka, Лобода обратилась к фанатам из-за концерта в Литве, украинцы отреагировали.

Также Politeka писала, что Лобода заинтриговала новой песней со звуками сирены.