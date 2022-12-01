Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала коротке відео, в якому можна почути маленький фрагмент нового хіта співачки.

Як виявилось, Світлана після презентації пісні "Два незнайомці" заінтригувала шанувальників новим хітом. Найімовірніше, це буде ще одна пісня українською мовою. У новому відео артистка з'явилася на темній та туманній вулиці, а на тлі звучить сирена повітряної тривоги. Перед камерою Світлана з'явилася у безформному в'язаному светрі та сірому плащі, вона виглядає максимально відповідно обстановці навколо.

У підписі до публікації Лобода анонсувала прем'єру: "ПРЕМ'ЄРА! Сьогодні! 00:00". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Пісня навіть не почалася, а вже пробирає", "Україно, тримайся", "Дуже чекаємо!", "Цей звук", "Ти наша українська гордість, молодець", "21 століття, людство, складно зрозуміти, як таке могло статися", "Ця сирена, до мурашок", "Зворушливо, вже сльози на очах", "Цей жахливий звук сирен", "Немає нічого страшнішого за звук сирени".

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