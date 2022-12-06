Потому что до этого мероприятие должно было быть сюрпризом абсолютно для всех. На своей странице в Instagram Джамала показала яркие кадры со своей поездки в Штаты, где засветилась вместе с мировыми знаменитостями.

Оказалось, что украинскую артистку пригласили спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке — 45th Annual Kennedy Center Honors.

"Мне выпала честь разделить сцену с беспрекословными легендами музыкальной истории, исполняя хит феноменальной группы U2. Навсегда запомню слова Bono: «Когда слушал твое пение — улетел в космос». Признаюсь, во время исполнения я чувствовала себя так же 😀", — поделилась Джамала.

Она также добавила, что самым важным для нее в тот день стала возможность снова напомнить миру о войне рф против Украины.

"Вместе с песней U2 я исполнила строки украинского гимна, а с тем напомнила трехтысячному залу о темноте. О том, что россия делает с нашей жизнью. Благодарна безгранично за возможность быть услышанной. Поддержка в зале и за кулисами дарит незаурядную уверенность в том, что мы в этой борьбе не один на один с врагом. О нас не имеют права забыть", — подчеркнула певица.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.