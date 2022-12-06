Так, актер Александр Невский сообщил, что СМИ теперь называют его настоящую фамилию.
«СМИ РФ теперь стали называть меня Курицыным. Мне приятно. Эту фамилию я носил с гордостью и никогда не скрывал. Под фамилией Курицын я был на баррикадах в августе 1991-го. Под фамилией Невский, которая давно во всех моих документах, я выступаю против чудовищной войны в Украине», - сообщил актер.
В комментариях «русскому Шварценеггеру» высказывают поддержку и благодарят за позицию:
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«Насмехаться над фамилией - удел слабоумных идиотов без рода!», «Жить надо так, чтобы единственный "компромат", который смогли на тебя найти - твоя фамилия»,«Лучше иметь фамилию Курицын,чем быть петухом по жизни», «Вот история нас всех и рассудила, Сань. И показала, что ты настоящий человек. Ни то что эти тупые отбросы общества (по-моему у меня уже ругательства для них кончаются), которые мнят себя образцами морали и нравственности, а сами творят вещи в духе Чикатило и Гитлера»,
«Уровень двоечника дразнящего одноклассников. Не стоит обращать внимание», «Вы очень классный. А челядь пусть тявкает», «Со стороны это выглядит, как обзывалка детсадовского уровня».
Отметим, что Невский живет в США, в Калифорнии и не скрывает своего счастья.
«Когда друзья-американцы выражают недовольство местными проблемами, я напоминаю, что США - это рай, где нет государственной пропаганды войны и ненависти, нет гомофобии, цензуры, репрессий. Здесь солнце и позитив, а не серая безнадега», - писал в ноябре Невский на своей странице в Twitter.
Примечательно, что на днях в российских СМИ повилась информация, что Невский якобы получил роль в фильме о «Призраке Киева».
«Псевдо-патриоты РФ распространили фейк, который является отличной идеей! Подобный блокбастер когда-нибудь снимут украинские кинематографисты и Президента Зеленского сыграет Шон Пенн или другой оскароносец», - прокомментировал эту идею Невский.
Напомним, российский певец Григорий Лепс на днях устроил драку в одном из заведений Санкт-Петербурга.
Также сообщалось, что против войны в Украине выступила Земфира - певица произнесла антивоенную речь.
Кроме того, Politeka.net писала, что к своим российским коллегам попытался достучаться украинский актер Остап Ступка.