Российскому актеру, которого называют «русским Шварценеггером» и двойником «терминатора» соотечественники не смогли простить того, что он выступает против войны в Украине.

Так, актер Александр Невский сообщил, что СМИ теперь называют его настоящую фамилию.

«СМИ РФ теперь стали называть меня Курицыным. Мне приятно. Эту фамилию я носил с гордостью и никогда не скрывал. Под фамилией Курицын я был на баррикадах в августе 1991-го. Под фамилией Невский, которая давно во всех моих документах, я выступаю против чудовищной войны в Украине», - сообщил актер.

СМИ РФ теперь стали называть меня Курицыным. Мне приятно. Эту фамилию я носил с гордостью и никогда не скрывал.

Под фамилией Курицын я был на баррикадах в августе 1991-го. Под фамилией Невский, которая давно во всех моих документах, я выступаю против чудовищной войны в Украине. pic.twitter.com/FgePEuDpwl — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) December 5, 2022

В комментариях «русскому Шварценеггеру» высказывают поддержку и благодарят за позицию:

«Насмехаться над фамилией - удел слабоумных идиотов без рода!», «Жить надо так, чтобы единственный "компромат", который смогли на тебя найти - твоя фамилия»,«Лучше иметь фамилию Курицын,чем быть петухом по жизни», «Вот история нас всех и рассудила, Сань. И показала, что ты настоящий человек. Ни то что эти тупые отбросы общества (по-моему у меня уже ругательства для них кончаются), которые мнят себя образцами морали и нравственности, а сами творят вещи в духе Чикатило и Гитлера»,

«Уровень двоечника дразнящего одноклассников. Не стоит обращать внимание», «Вы очень классный. А челядь пусть тявкает», «Со стороны это выглядит, как обзывалка детсадовского уровня».

Отметим, что Невский живет в США, в Калифорнии и не скрывает своего счастья.

«Когда друзья-американцы выражают недовольство местными проблемами, я напоминаю, что США - это рай, где нет государственной пропаганды войны и ненависти, нет гомофобии, цензуры, репрессий. Здесь солнце и позитив, а не серая безнадега», - писал в ноябре Невский на своей странице в Twitter.

Я люблю Калифорнию и счастлив, что живу здесь.

Когда друзья-американцы выражают недовольство местными проблемами, я напоминаю, что США - это рай, где нет государственной пропаганды войны и ненависти, нет гомофобии, цензуры, репрессий. Здесь солнце и позитив, а не серая безнадега. pic.twitter.com/YMY25uoNlp — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) November 29, 2022

Примечательно, что на днях в российских СМИ повилась информация, что Невский якобы получил роль в фильме о «Призраке Киева».

«Псевдо-патриоты РФ распространили фейк, который является отличной идеей! Подобный блокбастер когда-нибудь снимут украинские кинематографисты и Президента Зеленского сыграет Шон Пенн или другой оскароносец», - прокомментировал эту идею Невский.

Напомним, российский певец Григорий Лепс на днях устроил драку в одном из заведений Санкт-Петербурга.

Также сообщалось, что против войны в Украине выступила Земфира - певица произнесла антивоенную речь.

Кроме того, Politeka.net писала, что к своим российским коллегам попытался достучаться украинский актер Остап Ступка.