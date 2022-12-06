«А теперь я хочу звернутися до представників культури російської федерації…», - казав Ступка у своєму відеозверненні, записаному після вторгнення.
Але, актор швидко зрозумів, що докричатися до глухих неможливо.
«Як горохом об стіну. Ну, я нічого не чекав. Це ж почалося не 24 лютого, це ж накопичувалося роками. Роками! При кожній нагоді вони запитували, коли Крим віддасте? І ніби напівжартома це все відбувалося, але ти розумів, що це в них глибоко сидить», - каже Остап Ступка вже зараз, в інтерв’ю ЖВЛ.
Нагадаємо, Остап Ступка розповів про містичні моменти - його легендарний батько Богдан Ступка і досі незримо присутній поруч зі своїми рідними.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Нюрнберг для росії, яким може бути трибунал за вторгнення в Україну: "Є два варіанти"
У Маріуполі партизани знищили дві системи ППО окупантів: "З почином, далі буде веселіше"
Анатолій Анатоліч видав правду про зрадицю MARUV: чекала на "руській мір" та зустрічала б окупантів
"Холостяк" Заливако жорстко звернувся до українців: "Для всіх одноклітинних..."
Також Остап Ступка зізнався, що після смерті батька все пішло шкереберть.
Крім того, повідомлялось, що онук Богдана Ступки і син Остапа Дмитро Ступка розлучився із своєю дружиною.
Відзначимо, що в своїх інтерв'ю Ступка не приховував, що в його родині є конфлікти і Поліна хоче, щоб він заробляв ще більше.
У свою чергу Логунова говорила, що великих заробітків у Дмитро дійсно немає.
Ще з вересня 2021-го року Дмитро живе у США.Зі своїм батьком він спілкується тільки за допомогою телефона і відеозв'язку. В Україні він не був з момент відїзду.
Крім того, Politeka.net писала, що актор Тарас Цимбалюк більше не приховує, що вже не самотній.