«А теперь я хочу звернутися до представників культури російської федерації…», - казав Ступка у своєму відеозверненні, записаному після вторгнення.

Але, актор швидко зрозумів, що докричатися до глухих неможливо.

«Як горохом об стіну. Ну, я нічого не чекав. Це ж почалося не 24 лютого, це ж накопичувалося роками. Роками! При кожній нагоді вони запитували, коли Крим віддасте? І ніби напівжартома це все відбувалося, але ти розумів, що це в них глибоко сидить», - каже Остап Ступка вже зараз, в інтерв’ю ЖВЛ.

Нагадаємо, Остап Ступка розповів про містичні моменти - його легендарний батько Богдан Ступка і досі незримо присутній поруч зі своїми рідними.

Також Остап Ступка зізнався, що після смерті батька все пішло шкереберть.

Крім того, повідомлялось, що онук Богдана Ступки і син Остапа Дмитро Ступка розлучився із своєю дружиною.

Відзначимо, що в своїх інтерв'ю Ступка не приховував, що в його родині є конфлікти і Поліна хоче, щоб він заробляв ще більше.

У свою чергу Логунова говорила, що великих заробітків у Дмитро дійсно немає.

Ще з вересня 2021-го року Дмитро живе у США.Зі своїм батьком він спілкується тільки за допомогою телефона і відеозв'язку. В Україні він не був з момент відїзду.

Крім того, Politeka.net писала, що актор Тарас Цимбалюк більше не приховує, що вже не самотній.