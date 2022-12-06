В США от рака скончалась известная комедийная актриса Кирсти Элли, которая была партнершей Чмерковского в одном из сезонов американских «Танців із зірками».

"Моя дорогая Кирсти, мы последнее время не общались и я тебе все расскажу, когда наконец увижу тебя, а пока хочу сказать, что я тебя очень люблю и желаю тебе самого спокойного отдыха. Ты была одним из самых уникальных людей, которых я когда-либо встречал, и просто одним из самых ярких моментов моей личной и профессиональной жизни", — признается Макс.

Танцор поделился воспоминаниями об отношениях с покойной актрисой.

"Все это было похоже на дикие американские горки. От Мод до диджея Lil Buttercup ты всегда была готова к жизни. Когда я пишу это, мне в голову лезут воспоминания о проведенном вместе времени, я вспоминаю, какой ты была абсолютно дикой, и меня аж разрывает. Что-то, что ты бы абсолютно ненавидела. А сейчас не могу не улыбнуться, потому что вспомнил, что именно ты хотела, чтобы я сказал на твоих похоронах. Не думаю, что у меня получится здесь... Я думал, ты будешь рядом навсегда. Хотелось бы, чтобы мы часто общались. Спасибо за все. Я люблю тебя, Кирсти Элли. Покойся с миром", — добавил Макс Чмерковский.

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