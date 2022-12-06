На своей странице в Instagram Катя решила необычно поздравить украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины.

"Слава ВСУ, Слава Героям! Я тысячу раз благодарна нашим Героям за то, что защищают и отвоевывают сантиметр за сантиметр нашу землю за то, что мы в тылу можем жить и работать, за то, что мы имеем нашу Украину", — пишет Осадчая.

В этот день Екатерина определила для себя, за что лично больше всего благодарна нашим Вооруженным силам.

"У каждого из нас есть своя личная история за что поблагодарить 🙏🏻 И я хочу поблагодарить, что имею возможность видеть своих родителей, ведь когда враги были уже в нескольких километрах и из соседей не осталось никого, родители не выезжали и только благодаря нашим Героям Киевщина освобождена и будут освобождены и другие города! Спасибо каждому и каждой. Мы в неисчерпаемом долгу перед вами 🙏🏻 С вашим Днем ВСУ!", — подчеркнула ведущая.

Украинцы в комментариях оценили семейное фото Осадчих и поддержали ведущую: "Очень стильные родители", "Благодарна за каждое утро и каждый вечер, за возможность работать, за возможность гулять по Киеву, любить и жить! 💛💙", "Благодаря Вам, ВСУ, мы можем жить!", "Большая благодарность за то, что у нас есть Украина. Низкий поклон Вам, наши Ангелы".

Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

Как Politeka сообщала, Осадчая поразила домашним фото с сыновьями от Горбунова.

Также Politeka писала, что Екатерину Осадчую наказали за правдивые новости из Украины, ведущая эмоционально отреагировала.