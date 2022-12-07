Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. С начала полномасштабной войны, развязанной россией, этот праздник приобрел особое значение.
Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала невероятно горда за Вооруженные силы Украины. Пост со словами поздравления она опубликовала в Инстаграм.
Так, певица Джамала напомнила, что наши бойцы также нуждаются в помощи. Она вдохновила украинцев донатить ВСУ и назвала их непобедимыми.
"День Вооруженных сил Украины. В этот особый день предлагаю каждой и каждому задонатить нашим военным. Они нуждаются в помощи ежедневно и ежеминутно. Особенно сегодня. Верим, любим и поддерживаем. Вами увлекается целый мир! Вы – пример силы духа и борьбы за свой дом! Непобедимы!", - написала певица Джамала.
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В комментариях пользователи сети также выражали свое восхищение украинскими защитниками и защитницами. Некоторые оставляли трогательные поздравления и пожелания для воинов. Многие призывали их беречь себя, ведь остальные украинцы ждут бойцов в свободной и независимой Украине.
Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".
Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.
Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.