Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, в украинских защитников праздник – День Вооруженных Сил Украины. С начала полномасштабной войны, развязанной россией, этот праздник приобрел особое значение.

Украинская певица и победительница "Евровидения-2016" Джамала невероятно горда за Вооруженные силы Украины. Пост со словами поздравления она опубликовала в Инстаграм.

Так, певица Джамала напомнила, что наши бойцы также нуждаются в помощи. Она вдохновила украинцев донатить ВСУ и назвала их непобедимыми.

"День Вооруженных сил Украины. В этот особый день предлагаю каждой и каждому задонатить нашим военным. Они нуждаются в помощи ежедневно и ежеминутно. Особенно сегодня. Верим, любим и поддерживаем. Вами увлекается целый мир! Вы – пример силы духа и борьбы за свой дом! Непобедимы!", - написала певица Джамала.

В комментариях пользователи сети также выражали свое восхищение украинскими защитниками и защитницами. Некоторые оставляли трогательные поздравления и пожелания для воинов. Многие призывали их беречь себя, ведь остальные украинцы ждут бойцов в свободной и независимой Украине.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.