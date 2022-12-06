Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно приезжает в Украину.

Недавно певица ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, а теперь наконец-то воссоединилась со своими дочерьми.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия поздравила украинских защитников с Днем Вооруженных Сил Украины.

"С праздником, наши храбрые, сильнейшие воины! С Днем Вооруженных сил Украины! Низкий поклон и безграничная благодарность за отвагу! Сил вам, здоровья! Берегите себя и возвращайтесь живыми! Вы — наши Герои! Верю, что Победа близко!", — пишет артистка.

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Ко Дню ВСУ Камалия выпустила видеоклип на песню "Кордони", которая стала четвертой (незапланированной) музыкальной работой из альбома "Сильная, как никогда".

"Кордони - трек, который вдохновляет наших воинов гнать "@рков" с украинской земли. Кордони - песня-месседж для "чм@биков". Мы боремся за нашу землю, за наш язык, наши города и села, за будущее наших детей! Мы защищаем свое и мы непобедимы!", - добавила певица.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.