Известная актриса и первая «Холостячка» каждый день показывает в Инстаграм, как проводит время дома, на работе и вместе с сыном. Ксения Мишина недавно также отправилась заграницу и рассказала о съемках в Хорватии, для новой киноленты ей пришлось учить язык.

Любит артистка также показать, как ухаживает за собой и что делает для этого. Ксения занимается йогой, ходит на тренировки и полностью сменила рацион ради похудения.

Ксения решила опубликовать в Стори более смелые кадры из ванной, рассказывая о процедуре ухода за кожей.

«Фанат блестящей кожи. Обожаю, процедура: 1. Утренняя сыворотка для осветления кожи; 2. Серум для укрепления сосудов; 3. Серум для увлажнения; 4. Дневной крем и эмульсия» - написала Ксения.

Также показала, как проводит время в Венеции, где исполнила свою маленькую мечту.

В сети, впрочем, оценили пост не все:

"Сбежала патриотка", "О войне наверное забыли уже", "Бляха, даже нет на кого положиться", "Хорошего отдыха, но не забывайте о нашей Украине".

Напомним, "Холостячка" Мишина воплотила свою мечту после расставания с Эллертом

А еще Politeka сообщала, что "Холостяка" Мишина пленила каждым изгибом, позволив к себе заглянуть в ванную

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина честно показала, чем занимается по вечерам