Известная актриса и первая «Холостячка» каждый день показывает в Инстаграм, как проводит время дома, на работе и вместе с сыном. Ксения Мишина недавно также отправилась заграницу и рассказала о съемках в Хорватии, для новой киноленты ей пришлось учить язык.
Любит артистка также показать, как ухаживает за собой и что делает для этого. Ксения занимается йогой, ходит на тренировки и полностью сменила рацион ради похудения.
Ксения решила опубликовать в Стори более смелые кадры из ванной, рассказывая о процедуре ухода за кожей.
«Фанат блестящей кожи. Обожаю, процедура: 1. Утренняя сыворотка для осветления кожи; 2. Серум для укрепления сосудов; 3. Серум для увлажнения; 4. Дневной крем и эмульсия» - написала Ксения.
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Также показала, как проводит время в Венеции, где исполнила свою маленькую мечту.
В сети, впрочем, оценили пост не все:
"Сбежала патриотка", "О войне наверное забыли уже", "Бляха, даже нет на кого положиться", "Хорошего отдыха, но не забывайте о нашей Украине".
Напомним, "Холостячка" Мишина воплотила свою мечту после расставания с Эллертом
А еще Politeka сообщала, что "Холостяка" Мишина пленила каждым изгибом, позволив к себе заглянуть в ванную
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина честно показала, чем занимается по вечерам