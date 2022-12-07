Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент своего интервью на подкасте, где впервые призналась, что влюблена.
В коротком ролике Лида рассказала, что готовит премьеру песни, которая посвящена любви. По словам артистки, эту войну ей помогает переживать любовь, которую она сейчас обрела. Похоже, именно своему возлюбленному Ли и посвятила новый трек.
В подписи к публикации Лида Ли написала: "С тобой…" – песня о моих чувствах, прежде всего. О чувствах, которые мы оберегаем от лишних глаз. Об ощущении света и тепла, когда за окном тьма и холод… Но пока мы готовимся к будущей премьере, предлагаем насладиться подкастом, нашим с Ди теплым разговором!".
Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Очень ждем уже премьеру", "Когда она уже выйдет?", "Вдохновляющий выпуск. Спасибо за украинский контент", "Ух, ждем", "Лида, очень ждем", "Вдохновляет", "Очень ждем".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Россиянин Небензя опозорился очередной выходкой в ООН: "Отступать так отступать!"
Сценарий финской войны повторяется: у оккупантов назревает новая огромная проблема
Анатолий Анатолич выдал правду о предательнице MARUV: ждала "русский мир" и встречала бы оккупантов
"Холостяк" Заливако жестко обратился к украинцам: "Для всех одноклеточных..."
Напомним, Катя Осадчая показала редкое фото со своими родителями: "Когда враги были уже в нескольких километрах...".
Как сообщала Politeka, Джамала наконец призналась, зачем ездила в США, и поразила кадрами: "Навсегда запомню...".
Также Politeka писала, что Лобода нарвалась на критику после нового заявления за границей: "Ой, похоже, эта "патриотка"...".